Задержан владелец квартиры в Тбилиси, в которой скрывался Саакашвили

Начальник криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе заявил о задержании хозяина квартиры, в которой остановился бывший президент республики Михаил Саакашвили в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

«В рамках расследования сотрудниками Департамента тбилисской полиции за сокрытие преступления задержан 1958 года рождения владелец квартиры», — сказал Челидзе.

Политик скрывался в одной из квартир в Глдани-Надзаладевском районе Тбилиси.

Утром 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию накануне местных выборов, в тот же день его арестовали. Сообщалось, что у грузинских правоохранительных органов была предварительная информация о его передвижении — начиная с Украины и до Грузии. По данным грузинских властей, политик прибыл в республику для совершения госпереворота.

В Грузии экс-президент заочно признан виновным по нескольким уголовным делам, власти не раз заявляли, что в случае возвращения Саакашвили ожидает тюрьма. В частности, политика обвиняют в превышении своих полномочий, когда он занимал пост главы государства.