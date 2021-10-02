СК возбудил дело об оскорблении верующих из-за фото Бобиева у храма Василия Блаженного

В Москве следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих из-за публикации таджикским блогером Русланом Бобиевым провокационного фото на фоне храма Василия Блаженного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователем отдела СК по Тверскому району Москвы возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 148 Уголовного кодекса России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», — заявил собеседник агентства.

Согласно российскому законодательству, за нарушение данной статьи грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Ранее столичный суд на 10 суток арестовал Бобиева за участие в провокационной съемке у храма Василия Блаженного. Вместе с ним была задержала 19-летная девушка, которая также участвовала в фотосессии, в которой которой пара имитировала половой акт. Сообщалось, что после освобождения блогера депортируют на родину в Таджикистан.