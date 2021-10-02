Россиянам посоветовали не отказываться от долгих прогулок в холодную погоду

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников считает, что при похолодании не нужно сокращать время прогулок. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прогулки на свежем воздухе всегда полезны. Если одеваться по сезону, предусматривая возможные перемены погоды, то нет смысла отказываться от долгих прогулок. Прогулку стоит прекратить, если вы чувствуете себя некомфортно и замерзли», — рассказал он.

Врач добавил, что, если человек собрался на природу на весь день, то нужно взять с собой теплые вещи и надеть непромокаемую обувь. Главное правило — это многослойность. Тяжельников советует надеть на футболку джемпер или свитер, затем жилетку, а сверху куртку или пальто, а также захватить с собой термос с горячим чаем.

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