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Биологи назвали семь главных признаков коронавируса

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Depositphotos

Британские биологи назвали семь основных признаков, по которым можно отличить заболевание COVID-19 от гриппа или простуды, сообщает Express.

Чтобы понять, какие именно факторы указывают на заражение коронавирусной инфекцией, специалисты провели восемь раундов тестирования с июня 2020-го по январь 2021 года. Как оказалось, основные показатели COVID-19 — это потеря или изменение запаха, вкуса. Также заражение коронавирусом характеризуется лихорадкой, стойким кашлем, ознобом, а также болью в мышцах и потерей аппетита. Медики подчеркнули, что если у человека нет ни одного из этих симптомов, то он точно не болен COVID-19.

Ранее иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, когда россиянам можно сделать ревакцинацию иностранным препаратом от коронавирусной инфекции, если они уже привились российской вакциной. По его словам, сделать это наиболее безопасно через пять-семь месяцев.

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Коронавирус 2019-nCoV
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