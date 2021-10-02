На камчатском вулкане пропал альпинист

На Камчатке на вулкане Ключевская сопка пропал российский альпинист. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по Камчатскому краю.

К спасателям обратился друг пропавшего, сообщает ведомство. Двое альпинистов начали восхождение на вулкан 27 сентября. Когда они забрались на высоту в 4000 м, погода испортилась — понялась сильная метель. Мужчины выкопали убежище, но ветер не утихал, и они решили разделиться и спуститься.

«Один из участников начал спуск в сторону домика на высоту 2600 метров, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал — на высоту 3300 метров. Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2600 метров, но своего товарища там не встретил» — говорится в пресс-релизе.

На поиски пропавшего альпиниста из поселка Ключи выдвинулась группа из трех спасателей с двумя единицами техники в распоряжении.

Ранее был арестован организатор восхождения на Эльбрус, унесшего жизни пяти человек.