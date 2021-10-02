В воскресенье в Москве будет облачно и до +12°С

В Москве в воскресенье будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до 12 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице составит +10-12°С, ночью похолодает до +3°С.

В Московской области будет немного теплее — в дневные часы столбики термометров поднимутся от 9 до 14 градусов тепла, с приходом ночи температура воздуха опустится до +6°C.

Ранее синоптики пожаловались на непредсказуемость погоды. Метеорологи связывают «нервозность» климата с изменениями в циркуляции атмосферы и глобальным потеплением.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в каких регионах температура воздуха в октябре будет выше нормы. Так, аномальное потепление ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа — в Санкт-Петербурге, Карелии, Архангельской области и Коми.