Эксперты «Зарплата.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии

Самым высокооплачиваемым предложением работы в сентябре стала вакансия Android-разработчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы «Зарплата.ру».

«Веб-компания в Санкт-Петербурге ищет на удаленку Android-разработчика с зарплатой от 500 тыс. рублей для развития нового направления в области крипто и dating-приложений», — говорится в описании вакансии.

Работодатель отмечает, что должен заниматься коммерческой разработкой мобильного приложения не менее трех лет.

Исследователи отмечают, что полмиллиона рублей также готова заплатить директору по продажам компания, оказывающая услуги по систематизации бизнеса. Чтобы получить эту работу, нужно быть фанатом цифр, таблиц, СRM, системности и аналитики. Кроме того успешный кандидат должен обладать современным подходом к управлению.

На третьем месте оказалась белорусская компания, разрабатывающая решения для банков. Аналитикам, которые будут работать в Москве обещают заплатить 400 тыс. рублей

Ранее опрос, проведенный «Зарплата.ру», показал, что более половины россиян могут столкнуться с депрессией по возвращении на работу из отпуска.