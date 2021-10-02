В США мужчина, одетый как ниндзя, напал на военных с катаной

В США арестовали мужчину, напавшего в костюме ниндзи на войска специального назначения. Инцидент произошел на аэродроме Иньокерн к северу от Лос-Анджелеса, сообщает офис шерифа округа Керн.

«Подозреваемый напал на жертву с мечом и бросил камень в окно ангара, ударив еще одного пострадавшего по голове», — говорится в сообщении.

Напавший на военных 35-летний Джино Ривера также размахивал мечом перед правоохранителями в ходе задержания, однако его удалось обезвредить. Мужчина был помещен в изолятор по обвинениям в попытке убийства, вооруженном нападении, а также в использовании оружия с намерением оказать сопротивление или предотвратить арест.

По рассказу очевидца, опубликованному сайтом Stars and Stripes, мужчина был одет как ниндзя и вооружен катаной.

Ранее подобный случай произошел в Мадриде, где полураздетый мужчина с двумя мечами напал на полицейских. Он угрожал сотрудникам правоохранительных органов и бил стекла полицейских машин.