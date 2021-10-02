В Абхазии депутат устроил стрельбу возле здания МВД

В Сухуме депутат абхазского парламента Алмасхан Ардзинба открыл огонь из автомата возле здания МВД страны, выкрикивая нецензурные ругательства в адрес милиционеров. Об этом сообщается на сайте МВД Абхазии.

«Ардзинба А. З. произвел 20 выстрелов в воздух, после чего скрылся с места происшествия в неизвестном направлении», — говорится в пресс-релизе.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 1 октября, парламентарий подъехал к контрольно-пропускному пункту МВД на служебной машин, уточняется в сообщении милиции.

Ардзинба стрелял из автомата Калашникова, на месте происшествия обнаружили 20 гильз, добавляет ведомство.

Ранее глава МВД Дмитрий Дбар и депутат Гари Кокая подрались на празднике в честь Дня независимости Абхазии. МВД республики сообщало, что депутат Кокая устроил стрельбу у ресторана, «имея преступный умысел, направленный на грубое нарушение общественного порядка и выражая явное неуважение к обществу, в присутствии прохожих граждан».