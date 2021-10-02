Лукашенко назвал фантазией версию, что посадка борта Ryanair была операцией спецслужб

Утверждения, что посадка самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске была проведена спецслужбами Белоруссии являются фантазиями. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью телекомпании CNN, сообщает ТАСС.

На вопрос ведущего о том, готов ли он признаться в том, что посадку спланировали спецслужбы, белорусский лидер заявил, что не собирается в чем-либо признаваться.

«Я не нахожусь под следствием, поэтому, пожалуйста, тщательно выбирайте слова <...> Проведение спецслужбами подобной операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций дорого бы обошлось. Поэтому это ваши фантазии», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также подчеркнул, что он гарантирует безопасность пролета иностранных самолетов над республикой. Однако, по его словам, в республике будет посажен любой самолет при угрозе белорусскому государству.

23 мая по требованию белорусских властей в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на борту воздушного суда основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега. После этого ее арестовали в Белоруссии на два месяца. Инцидент вызвал международный скандал.

В дальнейшем Лукашенко назвал спланированной провокацией инцидент с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair.