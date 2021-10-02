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Канадского модельера, обвиняемого в секс-торговле, могут экстрадировать в США

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AP

Модельер из Канады Питер Найгард, которого обвиняют в изнасилованиях, а также секс-торговле и вымогательствах, может быть экстрадирован в США, сообщает газета The Guardian.

Представители обвинения заявили, что дизайнер согласился на экстрадицию. Также полиция Торонто выступила с заявлением, в котором говорилось, что у них есть ордер на арест Найгарда по шести обвинениям в сексуальном насилии и трем обвинениям в принудительном заключении в период с 1987 по 2006 год. Министр юстиции Канады все еще должен решить, экстрадировать ли Найгарда.

Главный судья Гленн Джоял заявил обвиняемому, что его передача не может произойти в течение как минимум 30 дней, и что он имеет право ходатайствовать об освобождении под залог до решения министра юстиции об экстрадиции.

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