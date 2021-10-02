В Казани выгнали из автобуса не оплатившего проезд ребенка-инвалида

В столице Татарстана кондуктор высадила из автобуса мальчика-инвалида — у него не было денег на проезд. Об этом сообщает телеканал «360».

Ребенку пришлось пять остановок идти о школы пешком, раньше он добирался туда на школьном автобусе, рассказал журналистам отец мальчика Геннадий. Он добавил, что у его сына задержка в развитии.

«Хорошо, что сориентировался. Пять лет до этого ездил на школьном автобусе. В этот год нам сказали: «Вы большие, сами добирайтесь», — приводит телеканал слова родителя.

Придя в школу, мальчик позвонил мальчик позвонил отцу и сказал, что у него закончились деньги на транспортной карте. Подробностями произошедшего ребенок поделился, когда его забрали после уроков. По словам Геннадия, кондуктор «пихнула и послала матом» юного пассажира.

По данным телеканала «Татарстан 24», стоимость проезда в автобусе составляет 27 рублей.

Отец не обращался в полицию, однако полицейские сами связались с ним. Кроме того, как пишет kp.ru, инцидентом заинтересовались в региональной прокуратуре.

Ранее в Улан-Удэ школьницу высадили из трамвая из-за неисправного проездного.