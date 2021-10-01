В Ростовской области ужесточили коронавирусные ограничения

Губернатор Ростовской области подписал документ, ужесточающий ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе. Документ опубликован на сайте областного правительства.

В документе сказано, что организациям следует перевести на дистанционную работу не менее 30% своих работников, в том числе в возрасте 65 лет и старше, а также сотрудников с хроническими заболеваниями.

Также власти ограничили количество участников развлекательных мероприятий до 500 человек и приостановили работу танцевальных залов.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране не будет вводиться локдаун на фоне увеличения случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 октября в России установлен уже четвертый рекорд подряд по количеству смертей от коронавируса, скончались 887 человек.

За последние сутки выявлено 24 522 новых случая заражения коронавирусом. При этом в общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 535 548 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 208 142 человека, выздоровели 6 692 722.