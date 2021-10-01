В МИД Белоруссии сообщили о многочисленных угрозах о минировании

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз сообщил, что в ряд белорусских загранучреждений поступили угрозы о минировании, передает РИА «Новости».

По его словам, некоторые загранучреждения республики получили по электронной почте однотипные анонимные сообщения о минировании.

Представитель министерства рассказал, что в этих учреждениях были проведены проверки с привлечением правоохранительных органов стран нахождения дипмиссий, информация об угрозах минирования не подтвердилась.

Как сообщил ТАСС представитель австрийской полиции Кристофер Верняк, посольству Белоруссии в Вене днем в пятницу поступило сообщение об угрозе минирования, после чего на территории дипломатического представительства правоохранители провели спецоперацию.

Он заявил, что все действия по ликвидации террористической угрозы были согласованы с персоналом белорусского посольства. Как отметил Верняк, после обыска всей территории диппредставительства угроза минирования не подтвердилась.

Он также добавил, что следователи Федерального ведомства Вены по защите конституции и борьбе с терроризмом проведут расследование обстоятельств данного инцидента.