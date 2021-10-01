Guardian: в ЕС критикуют Польшу из-за ситуации с белорусскими мигрантами

Опасения по поводу отношения Польши к белорусским мигрантам усиливаются после того, как Варшава проигнорировала внутреннюю и международную критику в отношении происходящего. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, европейский комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон попросила министра внутренних дел Польши Мариуша Камински допустить в приграничную в зону наблюдателей из ЕС Frontex [агентство Европейского союза по безопасности внешних границ — прим. «Газеты.Ru»], но не получила на это разрешения.

В Amnesty International заявили, что национально-консервативное правительство Польши незаконно возвращает мигрантов, а также не предоставляет им медицинскую помощь, питание и жилье.

«Такое обращение с людьми, которые пытаются просить убежища, без индивидуальной оценки их потребностей в защите, противоречит европейскому и международному праву», — заявила директор Amnesty International по ЕС Ева Гедди.

В начале сентября президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении режима чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. Соответствующие меры приняты в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией резко обострился летом этого года, военнослужащие Польши были вынуждены установить колючую проволоку для борьбы с нелегальными мигрантами.