В Гааге задержан мужчина, пытавшийся поджечь правительственный комплекс

Полиция Нидерландов арестовала мужчину, который пытался поджечь комплекс правительственных зданий (Бинненхоф) в Гааге, сообщает портал District8.

Как уточняет издание, мужчина распылил и поджег легковоспламеняющуюся жидкость на несколько зданий комплекса. В результате была повреждена дверь Государственного совета.

В настоящий момент поджигатель задержан и заключен под стражу. Полицейские утверждают, что этот мужчина известен своим странным поведением. О мотивах поджога не сообщается.

Ранее сообщалось, что в США в штате Калифорния арестовали 30-летнюю «шаманку» Александру Суверневу за поджог леса. По данным следствия, девушка отправилась 22 сентября 2021 года в поход и пыталась добраться до Канады. Она рассказала, что захотела пить и наткнулась на лужу, как ей показалось, медвежьей мочи. Она попыталась развести костер, чтобы прокипятить жидкость — ей не удалось добыть огонь, поскольку вокруг было сыро. Затем с места, где она добывала огонь, начался пожар.