Путин поручил разработать концепцию онлайн-платформы психологической помощи школьникам

Президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию создания онлайн-платформы, предназначенной для оказания психологической помощи школьникам и их родителям (законным представителям).

Такое поручение глава государства дал правительству РФ по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся 25 августа.

Кроме того, кабмин должен будет представить предложения о финансировании расходов, связанных с созданием и функционированием этой платформы, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Образование».

Срок исполнения приказа — 15 декабря 2021 года.

Полный перечень поручений по итогам встречи с общественностью по вопросам общего образования опубликован на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин не исключил появление новых мер поддержки семей с детьми.