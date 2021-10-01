Убитая блогерша Петито жаловалась полиции на рукоприкладство жениха

В деле об убийстве американской блогерши Габи Петито появилось видео, снятое полицейскими, где она заявляет, что ее ударил ее молодой человек Брайан Лондри. Об этом сообщает The Independent.

Полицейские остановили машину с Петито и Лондри 12 августа недалеко от города Моаб в штате Юта из-за сообщения о том, что молодой человек ударил девушку возле магазина, а потом пара уехала на белом фургоне.

Петито в видео сообщает сотрудникам правоохранительных органов, что между парой возник конфликт, в результате чего Лондри нанес девушке травму. Она ответила утвердительно на вопрос полицейского о том, ударил ли ее жених.

«Он как будто схватил меня своим ногтем, и я думаю, поэтому у меня есть порез прямо здесь. Я чувствую это, когда я прикасаюсь к нему, он горит», — сообщила девушка, показав на нижнюю часть своего лица.

В результате полиция пришла к выводу, что произошла ссора и разделила возлюбленных на ночь, после чего они продолжили путешествие.

Тело Петито было обнаружено 22 сентября после двух недель поисков. До этого она находилась в путешествии по Соединенным Штатам со своим женихом Брайаном Лондри, последний раз связавшись с семьей и выложив пост в социальные медиа 24 августа. Ее жених долгое время отказывался давать какие-то комментарии и общаться с полицией, после чего исчез. ФБР в настоящее время ведет его розыск.