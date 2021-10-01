Стали известны новые подробности падения Ан-26 под Хабаровском

Специалисты получили предварительные результаты расшифровки бортовых самописцев самолета Ан-26, который разбился под Хабаровском. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По их данным, перед ЧП самолет двигался в режиме автопилота, а в районе Большехехцирского заповедника его отклонило в сторону гор. Члены экипажа не успели экстренно среагировать на аварийную ситуацию и избежать столкновения с хребтом, так как система предупреждения столкновения с землей не сработала.

«Экипаж попытался набрать высоту менее чем за три секунды до столкновения», — сообщил источник телеканала.

Ранее спасатели завершили все работы на месте падения самолета Ан-26 под Хабаровском.

Самолет Ан-26, принадлежащий фирме «Летные проверки и системы», пропал с радаров и перестал выходить на связь 22 сентября. Борт проводил проверку наземных средств радиотехнического обеспечения полетов на территории региона.

Добраться до места аварии спасателям удалось только 23 сентября. По данным Минздрава Хабаровского края, все члены экипажа погибли.

По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей в качестве компенсации.