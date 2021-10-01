Глава Федерации мигрантов призвал идти на уступки при решении о депортации приезжих

Мигрантам, которые оформили все документы на работу в России, но не успели встать на миграционный учет, стоит разрешить остаться в стране. Об этом «Газете.Ru» сообщил президент Федерации мигрантов Вадим Коженов, комментируя окончание срока действия упрощенного порядка временного пребывания мигрантов в РФ.

«На уступки стоит пойти тем, кто встал на миграционный учет до 30 сентября по указу, но она у него закончилась, и подал на патент незадолго до 1 октября — он делается 10 рабочих дней. Иначе получается, что они денег заплатили, подали на патент, его изготовили, а выдать не могут, потому что они на учете не стоят и рискуют быть депортированными. Больше, по моему мнению, никому делать послабления не нужно», — сказал он.

Коженов уточнил, что до начала обязательного процесса легализации приезжих в апреле 2021 года в России было около 1 млн 100 тысяч нелегальных мигрантов. По данным МВД, всего на территории России 7 млн иностранных граждан.

«Обращения к нам поступают, многие мигранты переживают. Общее число нелегальных приезжих в России было 1 млн 100 тысяч до начала легализации. Я думаю, что половина легализовалась, может даже более — точные данные поступят из МВД примерно через месяц», — добавил глава Федерации.

Ранее сообщалось, что с 1 октября полицейские вправе депортировать иностранных граждан, которые находятся на территории России нелегально.