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В МВД подтвердили, что экс-замминистра Марина Ракова объявлена в розыск

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк подтвердила, что бывшая заместитель главы Министерства просвещения России Марина Ракова была объявлена в розыск. Об этом сообщает РИА «Новости» .

«Следователем принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой», — уточнила Волк.

Как добавила представитель МВД, экс-замглавы Минпросвещения скрылась от следствия, в результате в отношении Раковой вынесли постановление о розыске.

Как сообщалось ранее, Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн. рублей. На ее рабочем месте и дома прошли следственные действия. Согласно предварительным сведениям, Ракова не пришла на допрос, не вышла на работу и отключила телефоны. Ее точное местонахождение до сих пор неизвестно.

Также были арестованы подозреваемые по делу Марины Раковой. Речь идет об бывшем генеральном директоре ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максиме Инкине, его бывшем заместителе Евгении Заке и юрисконсульте Кристине Крючковой.

Эксперты ранее заявили, что дело Раковой связано с образовательной сферой.

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