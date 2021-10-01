На Урале полиция посоветовала мужчине после нападения соседа нанять охрану

В Екатеринбурге местному жителю угрожал сосед, но в полиции ему отказали в защите и порекомендовали нанять охрану. Об этом сообщает издание Znak.com.

По словам мужчины, оскорбления и угрозы поступают ему и его девушке на протяжении двух лет. Последний инцидент произошел 30 сентября 2021 года. Ночью сосед включил громко музыку, а екатеринбуржец в отместку отключил ему свет в квартире. Тот в свою очередь выбежал в подъезд с кухонным ножом и начал кричать: «Я вас всех зарежу и переубиваю здесь!».

«Я получил легкие ранения, отделался синяками, потому что смог оттащить девушку от нападавшего, чудом не попал под нож сам. Угрозы нам поступали неоднократно, потому что мы единственные, кто пытается противостоять его беспредельному поведению. При свидетелях он обещал убить нас и заварить нам дверь», — рассказал изданию потерпевший.

Мужчина вызвал полицию, однако через несколько минут ему позвонил участковый и спросил, хочет ли он привлечь соседа к уголовной ответственности. После утвердительного ответа правоохранитель предложил отправиться в травмпункт, а затем прийти на прием для составления заявления.

В результате в медучреждении травмы фиксировать отказались, а в полиции дали несуществующие номера телефонов других участковых и посоветовали нанять охрану для защиты.

В отделе по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу сообщили, что по заявлению молодого человека в ОП №13 проводится проверка.