В России обновлен суточный рекорд по смертям от COVID-19

В России выявили еще 24 522 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 19 955 человек, умерли 887. Это рекордный суточный показатель по смертям от коронавируса за все время пандемии.

Наибольшее число заражений было зафиксировано в Москве (3 993), Петербурге (2 281), Московской (1 339), Самарской (615) и Воронежской (581) областях.

Всего в России коронавирусная инфекция была зафиксирована у 7 535 548 человек, вылечились 6 692 722, скончались 208 142.

Ранее инфекционист заявил, что текущая волна COVID-19 в России будет «самой тяжелой».