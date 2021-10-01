Конспиролога судят за отрицание расстрела в американской школе

Известного американского конспиролога и радиоведущего Алекса Джонса признали виновным за отрицание массового убийства в школе «Сэнди Хук» в декабре 2012 года. Об этом сообщили в Huffington Post.

Судья Майя Герра Гамбле вынесла решение о виновности Джонса за распространение дезинформации об инциденте, приведшее к ущербу для родственников жертв массового убийства. Теперь будет решаться вопрос о размере компенсации пострадавшим от слов Джонса. При этом отмечается, что Джонс отказался предоставлять суду какую-либо информацию, несмотря на то, что дело велось в течение нескольких лет.

Джонс заявлял, что массовое убийство в средней школе «Сэнди Хук» — это постановка, сфабрикованная лоббистами запрета свободного ношения оружия в США.

До этого другую отрицающую массовое убийство в школе американку Люси Ричардс приговорили к тюремному заключению за угрозы убийства родителей детей, погибших во время стрельбы в «Сэнди Хук».

Ранее ФБР проводило расследование о связи Алекса Джонса со штурмом Капитолия 6 января.