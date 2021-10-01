Россиянам рассказали, как проверить эффективность противовирусных препаратов

Член-корреспондент РАН Александр Лукашов заявил, что в российских аптеках достаточно часто под видом иммунокорректоров продаются так называемые «фуфломицины». По его словам, речь идет о тех лекарствах, эффективность которых не подтверждена на международном уровне, рассказал он в интервью радиостанции »Говорит Москва».

«Что касается противовирусных препаратов, в наших аптеках, к сожалению, почти нет препаратов с доказанной активностью. Очень многое из того, что предлагается как противовирусные препараты, на самом деле относится к так называемым фуфломицинам, то есть препаратам с неподтвержденной активностью на международном уровне», — отметил эксперт.

Если у потребителя возникают сомнения в лекарственном средстве, то можно проверить, в в каких странах препарат зарегистрирован и применяется, рассказал Лукашов.

Отмечается, что за первые три недели сентября спрос на подобные препараты вырос на 12% в сравнении с прошлым годом. Причиной стало резкое похолодания в сентябре, резюмировал эксперт.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал лекарства, употребление которых может навредить поджелудочной железе и стать причиной развития острого панкреатита. По его словам, опасность могут представлять некоторые препараты, используемые во время лечения вирусных инфекций.