Суд отправил бывшего вице-премьера Крыма Кабанова под домашний арест

Верховный суд Крыма перевел под домашний арест бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова по итогам рассмотрения апелляции на заключение под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее сообщалось, что Кабанова обвиняют в хищении 57 млн рублей при строительстве водовода к Симферополю в 2020 году, страдавшему от нехватки воды. Как уточнил сам бывший вице-премьер Крыма, дело в отношении него связано со строительством «водовода от Ивановского водозабора до Межгорного водоузла».

Кабанов был задержан 23 сентября. За день до этого стало известно о его увольнении. Он занимал пост вице-премьера Крыма с ноября 2018 года, курировал строительство, в частности, реализацию федеральной целевой программы развития региона.

24 сентября в Киевском районном суде Симферополя рассказали, что Кабанов и экс-министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов по статье о мошенничестве в особо крупном размере могут получить до 10 лет колонии.