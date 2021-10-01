Лукашенко поделился подробностями спецоперации КГБ, в которой погиб сотрудник ведомства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сотрудник КГБ Дмитрий с позывным «Нирвана», погибший во время спецоперации, успел открыть огонь по злоумышленнику. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Дима опередил других, прикрывая группу, забежал в квартиру первым. «Оружие на пол!». Вместо этого ему стреляют в сердце. Умирая, с двух выстрелов, Дмитрий расстрелял убийцу», — уточнил Лукашенко.

Еще президент высказался о тех, кто пытается очернить память офицера КГБ:

«Окрестино свободно. Правильно Сергеенко сказал: не надо убирать, поздно, все аккаунты у нас на руках, мы видим, кто чего стоит. И если мерзавцы типа Цепкало думают, что мы их не достанем, они ошибаются. Мы не простим гибель этого парня», — добавил Лукашенко.

Во вторник, 28 сентября, в Минске в ходе спецоперации по отработке адресов, где могли находиться причастные к террористической деятельности лица, был застрелен сотрудник КГБ. Ответным огнем нападавшего ликвидировали. Также сотрудники правоохранительных органов задержали супругу мужчины, застрелившего сотрудника КГБ.

В пятницу, 1 октября, совещание Лукашенко с руководством администрации президента началось с минуты молчания в память о погибшем сотруднике КГБ. В этот же день в белорусской столице началось прощание с погибшим работником ведомства.

Ранее стало известно, что около 50 человек задержаны в Белоруссии за комментарии о гибели сотрудника КГБ.