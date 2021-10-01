На Урале задержанная за бутылку водки женщина умерла в отделе полиции

В отделе полиции города Сысерти Свердловской области скончалась 51-летняя женщина, задержанная по подозрению в краже спиртного из магазина. Об этом сообщает региональное издание Е1.

Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что задержанная, ранее судимая за побои и дважды за кражу, была доставлена в дежурную часть 26 сентября прямо из магазина, где пыталась совершить кражу бутылки водки. Ее поместили в изолятор, там она находилась в одиночестве.

Во время пребывания в изоляторе женщина пожаловалась на боль в груди. Ей сразу же вызвали «скорую помощь», приехавшие медики осмотрели женщину и сделали ей укол, но госпитализировать не стали, разрешив оставить под стражей. Через несколько часов во время обхода камер ее нашли мертвой. По предварительному заключению, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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