Во Франции экс-полицейский в предсмертной записке признался, что был серийный убийцей

Бывший французский полицейский покончил собой и в посмертном письме признался в совершении серии убийств и изнасилований, произошедших более 30 лет назад. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По данным полиции, преступник по кличке «Рябой» (Le Grêlé) совершал преступления в период с 1986 по 1994 годы — он подозревался как минимум в трех убийствах и шести изнасилованиях, в том числе девочек восьми и одиннадцати лет.

Сообщается, что 59-летний бывший жандарм по имени Франсуа покончил жизнь самоубийством после того, как был вызван на допрос по делу «Рябого». Мужчина, служивший в жандармерии и полиции с 1988 года, оставил письмо, в котором признался во всех преступлениях, приписываемых «Рябому».

Выйти на след предполагаемого убийцы удалось благодаря совершенствованию технологий анализа биологических данных, оставленных им на месте преступления. Криминалисты пока не подтвердили признание экс-полицейского, но один из источников в судебной отрасти заявил телеканалу , что «это и есть серийный убийца».

Ранее американская полиция заявила о появлении нового серийного убийцы.