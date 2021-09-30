В ФСБ утвердили перечень данных, за передачу которых признают иноагентом

ФСБ России утвердила перечень сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ, не относящихся к гостайне, но которые, будучи переданы другим государствам или иностранцами, могут использоваться против безопасности России, а лица, целенаправленно собирающие такие данные для зарубежного заказчика, могут быть признаны иностранными агентами. Об этом сообщает РИА «Новости».

В перечень было включено 60 пунктов. Например, сведения о развитии военно-политической обстановки в стране, информация о нахождении Вооруженных сил России, информация о морально-психологическом состоянии в рядах армии, сведения о боевой подготовке военных.

Большая часть списка относится к «Роскосмосу». К сведениям, не подпадающим под категорию гостайны, причисляют финансовое положение корпорации, экономические прогнозы ее развития, информация о проблемах, в том числе приводящих к сдерживанию развития космической корпорации.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который собирал для спецслужб Украины информацию о полетах российской военной авиации.