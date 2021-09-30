Арестованы подозреваемые по делу Марины Раковой

Тверской суд в Москве арестовал троих подозреваемых по делу бывшего заместителя главы Министерства просвещения России Марины Раковой, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Речь идет о бывшем генеральном директоре ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максиме Инкине, его бывшем заместителе Евгении Заке и юрисконсульте Кристине Крючковой.

По решению суда, подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября текущего года.

29 сентября стало известно, что бывший замглавы Минпросвещения Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Как заявили эксперты, дело связано с образовательной сферой.