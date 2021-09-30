Несколько человек пострадали в результате обвала грунта на западе Москвы

Перед подъездом жилого дома на Витебской улице в Москве обвалился грунт, сообщает Telegram-канал Mash.

«Два человека пострадали, у них ушибы», — сообщает канал.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. На кадрах видно, что провалился грунт перед входом в подъезд. Жители в настоящее время не могут выйти из дома.

Ранее на 50-м километре федеральной трассы Пермь — Екатеринбург обрушился надземный пешеходный переход. По предварительным данным полиции, его задел самосвал с поднятым кузовом. Конструкция раздавила кабину грузового автомобиля и встречную «Газель», водители обеих машин скончались на месте происшествия.

До этого в центре Екатеринбурга обрушилась часть кирпичной стены усадьбы купца Ваганова, построенной в XIX веке. Обломки попали на стоящую рядом машину.