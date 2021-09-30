В ФНС рассказали о мошеннических рассылках от имени ведомства

В Федеральной налоговой службе России рассказали, что неизвестные от ее имени рассылают налогоплательщикам на электронную почту сообщения о необходимости предоставить документы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«С 29 сентября в ФНС России поступают жалобы о получении подозрительных писем. Неизвестные от имени ФНС России рассылают сообщения на адреса корпоративной почты о том, что необходимо предоставить документы. Текст электронного письма составлен так, чтобы получатель открыл вложенный файл», — рассказали в ФНС.

В публикации подчеркнули, что ведомство не имеет отношения к письмам. В налоговой службе добавили, что все уведомления о начисленных налогах граждане получают в личных кабинетах или по почте. Дополнительно на электронные адреса налогоплательщиков налоговые органы ничего не присылают.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали более 11 тыс. попыток запуска вредоносных ссылок в электронных письмах якобы от финансового регулятора. По информации компании, рассылка началась в 23:30 29 сентября. Пользователи получали письма с темой, в котором указывался номер «исходящего письма», название регулятора и «запрос документов».