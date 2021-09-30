В Москве таксист спас восьмилетнюю девочку от педофила

Водитель такси в Москве вместе с женой спугнул педофила, который успел завести восьмилетнюю девочку за гаражи. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина в районе Домодедово ждал жену и увидел странного мужчину, который вел маленькую девочку за гаражи. Таксист решил все проверить и подъехал к ребенку.

Девочка рассказала, что не знает мужчину. Она пошла с ним, потому что неизвестный предложил подзаработать и стал угрожать ее подругам, если та не согласиться. Супруги попытались догнать педофила, но ему удалось скрыться.

Вскоре подозреваемого нашли. Им оказался 51-летний гражданин с судимостями за побои и сексуальное насилие. Он провел в тюрьме 31 год.

Ранее сообщалось, что суд в Алтайском крае назначил 48-летнему мужчине наказание в виде 19 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима за насилие над малолетней племянницей.