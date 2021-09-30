Петербуржца заподозрили в убийстве насильника его девушки

В Санкт-Петербурге задержали 18-летнего местного жителя по подозрению в убийстве 30-летнего мужчины. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, молодой человек узнал, что его девушку изнасиловали в 15 лет, после чего решил в ее день рождения расправиться с обидчиком. Он купил новый телефон, создал профиль в Telegram и переписывался с насильником, а затем предложил ему встретиться в одном из парков в Ленобласти 25 сентября 2021 года.

Встретившись петербуржец напал на жертву с ножом и нанес мужчине 30 ножевых ранений. Тело погибшего правоохранители обнаружат спустя сутки. В результате 28 сентября юношу задержали в аэропорту Пулково, когда он вместе с девушкой, хотел улететь в Ереван.

Об убитом известно, что он не работал, интересовался духовными практиками и каждое лето был вожатым в пионерском лагере.

Ранее сообщалось, что отец изнасилованного ребенка убил педофила в Самарской области. Мужчина узнал о насилии над своим ребенком, когда увидел ролик у 32-летнего знакомого.