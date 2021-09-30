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Школьник в Москве пригрозил расправой учителю, чтобы не ехать на военные сборы

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В московской школе № 1564 десятиклассник, который не хотел ехать на военные сборы, стал угрожать классному руководителю расстрелом, сообщает Telegram-канал Mash.

Старшеклассников предупредили о военных сборах в рамках урока ОБЖ. Ученик не хотел ехать, о чем и сообщил своему классному руководителю. Педагог возражений не принял.

«Будете заставлять ехать на военные сборы, я приду и перестреляю», — ответил школьник.

После такого ответа руководство школы обратилось в полицию. Правоохранители провели обыск в квартире подростка и обнаружили охотничье ружье его отца ИЖ-27, а также 300 граммов пороха.

Разрешение на оружие отца оказалось просроченным.

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Учащиеся забаррикадировались и стали выпрыгивать из окон, пытаясь спастись.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали Бекмансурова. Сейчас он находится в больнице.

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