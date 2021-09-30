Мишустин назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России в настоящее время напряженная, растет число заболевших. Об этом он сказал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, передает ТАСС.

«Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%», — сказал председатель правительства.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 30 сентября в России установлен рекорд по количеству смертей от коронавируса, скончались 867 человек. 28 сентября от COVID-19 умерли 852 человека, 29 сентября — 857.

За последние сутки выявлено 23 888 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 7 511 026 случаев заражения коронавирусом. За весь период умерли 207 255 человек, выздоровели 6 672 767.

Также ранее стало известно, что фармацевтическая компания «Герофарм» выпустила первую партию вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».