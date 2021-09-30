Украинский телеканал получил предупреждение из-за демонстрации карты России с Крымом

Украинский телеканал «Дом», вещающий на неподконтрольные Украине территории Донбасса и Крыма, получил предупреждение из-за показа карты России с Крымом, сообщила пресс-служба национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В сообщении говорится, что телеканал нарушил украинское законодательство, показав карту, на которой Крым и город Севастополь обозначены как часть территории Российской Федерации. Телекомпании объявили предупреждение по статье о «распространении необъективной информации» и обязали «привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства» Украины.

Инцидент произошел в июле. Тогда в эфире телеканала в начале и в конце передачи «Русский дневник» была показана карта России с Крымом.

Телеканал принес извинения за этот инцидент. Его руководство, проведя служебную проверку, квалифицировало поступок сотрудников как халатность и уволило всю команду проекта.

Ранее британский телеканал BBC в сюжете про падение самолета Ан-26 в Харьковской области показал место крушения на карте Украины, на которой Крым был обозначен как российская территория. Данный материал был удален с сайта британского СМИ, а во всех остальных материалах, посвященных произошедшему, карта Украины не демонстрировалась.