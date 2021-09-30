Главу концерна «Тракторные заводы» Болотина задержали по делу о крупной растрате

Основателя и руководителя российского машиностроительного концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина задержали по делу о крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Лефортовского суда Москвы.

Следователи потребовали ареста фигуранта дела.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Болотину...», – уточнили в столичном суде.

В настоящий момент подробности уголовного дела и сумма, в растрате которой подозревается глава концерна «Тракторные заводы», не приводятся.

Машиностроительный концерн был основан в 1996 году и входит в федеральный перечень системообразующих организаций страны.

Ранее обвиненного в растрате 180 млн рублей экс-главу осетинского правительства Сергея Такоева отправили в СИЗО. Арестовали также министра туризма республики Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОЗАТЭ) Аида Габараева,