На месте убийства студенток в Оренбургской области нашли нож

На месте тройного убийства в Оренбургской области в городе Гай нашли орудие преступления, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный СК РФ.

«Орудие убийства – нож — нашли на месте преступления… Нож по виду кухонный», — заявил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Радик Галимов.

Рано утром 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек со следами насильственной смерти. Во дворе дома также было найдено еще одно тело с аналогичными телесными повреждениями. Позже в СК заявили, что убитым было 17, 18 и 19 лет. Они вместе снимали квартиру и учились в медицинском колледже, девушки прибыли в регион из Башкирии.

По факту тройного убийства возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

Все, что известно о тройном убийстве студенток в Гае — в материале «Газеты.Ru».