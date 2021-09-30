Опубликовано видео с места убийства трех студенток в Оренбургской области

В городе Гай нашли тела трех девушек с признаками насильственной смерти, на месте работают следователи. Об этом сообщается на сайте СК России.

На видео с места происшествия видно, что район, где были найдены тела девушек, оцеплен, рядом находятся полицейские.

По информации ведомства, 30 сентября в 4.45 после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной найдены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти.

При этом позднее во дворе дома было обнаружено тело местной жительницы с аналогичными повреждениями.

В результате заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»).

Обстоятельства смерти студенток выясняются, следственные действия продолжаются. Погибшие, по предварительным сведениям, учились в медицинском вузе, снимали квартиру.