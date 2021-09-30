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Забравшегося под крышу аэропорта во Внуково иностранца госпитализировали

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Иностранца, который устроил дебош в московском аэропорту Внуково, госпитализировали, передает РЕН ТВ.

Мужчину с переломом лодыжки направили в одну из больниц на юго-западе столицы. При этом документов при себе у дебошира не оказалось.

Ранее сообщалось, что мужчина забрался под крышу аэропорта Внуково. На его поимку потребовалось четыре часа. Пассажира сняли и передали сотрудникам линейного отдела полиции. По факту дебоша столичная прокуратура организовала проверку.

По данным СМИ, мужчина — гражданин Кубы Дуэнос Кордеро Гиран. Он взобрался под потолок, чтобы обратить на себя внимание, так как не может вернуться домой. Иностранец купил билет домой на 3 октября, но не смог его обменять на более раннюю дату.

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