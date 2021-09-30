В ВОЗ раскрыли причину свыше 80% случаев смерти в трудоспособном возрасте

Неинфекционные заболевания (НИЗ) являются самым большим риском для людей и в годы пандемии COVID-19. Такое заявление в интервью «Известиям» сделал глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе.

Как рассказал специалист, свыше двух третей случаев от общего числа смертей вызваны неинфекционными заболеваниями либо на фоне коронавируса нового типа, либо без этого заболевания.

«Важен и вопрос о преждевременной смертности — наступающей до 70-летнего возраста, то есть еще в трудоспособном возрасте», — продолжил он.

По словам представителя ВОЗ, в данной ситуации свыше 80% летальных исходов вызвано неинфекционными заболеваниями.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, в чем причина роста летальных исходов от COVID-19 в России.

До этого британские демографы сообщили, что пандемия коронавируса привела к сокращению продолжительности жизни — величайшему со времен Второй мировой войны. Они провели исследование и выяснили, что у мужчин сокращение оказалось больше, чем у женщин, сильнее всего пострадали американцы — у них ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась более чем на два года.