Названа категория людей, которым противопоказано есть груши

Диетолог Светлана Фус заявила, что людям с обострившимися болезнями органов пищеварения необходимо воздержаться от употребления груш любых видов. Об этом она рассказала в своем Instagram.

Она указала, что в этом фрукте есть большое количество клетчатки, усиливающей перистальтику и раздражающей слизистую оболочку кишечника. Также в груше содержится фруктоза, которая при чрезмерном потреблении вызывает газообразование.

Если же у человека никаких заболеваний желудка и кишечника нет, груша пойдет ему только на пользу. В ней присутствуют натуральные пищевые волокна, кремний, медь, железо и калий, отметила специалист.

Также в составе груши есть витамины группы B, фенольные соединения и дубильные вещества (танины).

«Они содержатся преимущественно в кожуре плода», — добавила эксперт.

Ранее специалисты Редингского университета в Великобритании выяснили, что потребление большого количества овощей и фруктов и физическая активность не только приносят пользу здоровью, но и позволяют чувствовать себя счастливее.