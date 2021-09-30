Климатолог заявил, что зимой в России ожидается высокая вероятность природных аномалий

Руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков в интервью радио Sputnik рассказал о том, стоит ли ожидать холодной зимы после прошедшего жаркого лета.

По его словам, прогнозировать погоду с каждым годом становится сложнее из-за того, что изменение климата вносит коррективы в атмосферные процессы.

«Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо», — пояснил Яблоков.

Раньше погодные аномалии не были частым явлением, как сейчас, продолжил он. По мнению климатолога, предстоящей зимой следует ожидать погодных аномалий.

«Мы можем ожидать и классическую зиму — снежную, холодную, как это было по сути в начале этого года и в конце прошлого года, и аномальные осадки, которые все чаще встречаются из-за изменения климата, и их отсутствие, как это было зимой 2019-2020 годов», — сказал Яблоков.

Специалист заключил, что из-за общей «нервозности» климата жители России могут столкнуться как с температурными рекордами, так и с далекими от нормы осадками.

Ранее в Минприроды рассказали, что зима 2021-2022 года на большей части России будет в пределах нормы.