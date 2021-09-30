Стала известна личность иностранца, забравшегося под крышу аэропорта Внуково

Кубинец Дуэнос Кордеро Гиран оказался тем иностранцем, который забрался под крышу аэропорта Внуково, пишут «Известия».

По информации издания, мужчина пытался улететь в Мексику, но его туда не пустили. После этого он устроил истерику.

Ранее сообщалось, что мужчина, который забрался под крышу аэропорта Внуково, не может вернуться домой. Он провел в аэропорту трое суток. Иностранец купил билет домой на 3 октября, но не смог его обменять на более раннюю дату. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, он забрался на конструкции, расположенные под крышей аэропорта.

Пассажира сняли оттуда и передали сотрудникам линейного отдела полиции. На его поимку понадобилось четыре часа. По информации РИА «Новости», мужчина был пьян.

Как передает телеканал РЕН ТВ, после поимки кубинца увезли в медицинское учреждение, где он пройдет обследование у психиатров.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура инициировала проверку в связи с инцидентом.