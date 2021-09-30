В ВОЗ назвали Россию примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем

Глава европейского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе заявил, что Россия является примером для подражания в борьбе с курением и алкоголем. Такое заявление он сделал в интервью «Известиям».

По словам представителя ВОЗ, табакокурение по-прежнему остается острой проблемой, поскольку это лидирующий фактор риска в Европе. Однако он отметил, что в России и в других странах Восточной Европы есть положительные изменения в этой сфере.

«Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания», — сказал Викрамасингхе.

Он также указал, что, согласно анализу, опубликованному офисом, комплексный подход российских властей в борьбе с алкоголем позволил добиться значительно снизить потребление спиртного. Это удалось сделать благодаря пресечению кустарного производства таких напитков, повышению цен и ограничению доступности алкогольной продукции, в том числе благодаря запрету на продажу ночью, добавил Викрамасингхе.