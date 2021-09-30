В Роспотребнадзоре рассказали о циркуляции «русского штамма»

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора заявили, что в настоящее время в РФ уже не осталось «русского» штамма коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

Как рассказал изданию руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, такой штамм еще можно встретить в США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии.

По его словам, еще в августе этого года ученые периодически наблюдали отдельные редкие образцы данной разновидности вируса, однако уже в сентябре их полностью вытеснил «дельта»-штамм.

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии считают, что фактически B.1.1.523 был едва ли не последним вариантом, который хоть как-то конкурировал с «дельтой», но полностью «проиграл» и уже является скорее исчезающим.

Новость дополняется.