Назван простой овощ, сок которого способен снизить давление

При постоянном высоком давлении повышается риск сердечных заболеваний, в том числе, таких опасных состояний, как инфаркт. Как пишет Express, снизить проявления гипертонии можно с помощью регулярной физической активности и изменения диеты.

Согласно новому исследованию, добавление в рацион сока простого овоща может оказаться даже более эффективным, чем упражнения. Речь идет об огурце.

Исследователи разделили участников эксперимента на две группы. Участники первой в течение недели каждый день пили огуречный сок, а второй — занимались быстрой ходьбой в течение получаса восемь раз в течение двух недель. Результаты показали, что огуречный сок для стабилизации повышенного давления оказался эффективнее быстрой ходьбы.

Систолическое артериальное давление у тех, кто пил сок, снизилось на 10,2 мм рт. ст, диастолическое — на 8,8 мм рт. ст. В группе, занимающейся быстрой ходьбой, эти показатели снизились на 4 мм рт. ст. и на 3,5 мм рт. ст. соответственно.

В исследовании участвовали пожилые люди с гипертонией.

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