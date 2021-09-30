Посетитель обнаружил голую женщину на заднем сиденье автомобиля в автосалоне

Клиент американского автосалона нашел обнаженную женщину на заднем сиденье джипа, который осматривал. Об этом пишет NEWS WKRG.

Женщину в автосалоне обнаружили клиент и сотрудник. Она лежала обнаженной на заднем сиденье Jeep Wrangler.

37-летнюю Алексис Кинг арестовали. Ее обвинили в краже незанятого транспортного средства, преступном причинении вреда, незаконном обнажении половых органов и предоставлении вымышленного имени. Судья назначил залог в $7 тыс.

Клиент автосалона Bob Tyler Toyota во Флориде пожаловался на обнаженную женщину в джипе. Менеджер вышел на улицу, где стоял автомобиль, и обнаружил Кинг без одежды с раздвинутыми ногами.

Секретарь салона сказала ей одеться и выйти из машины. Другой сотрудник позвонил в правоохранительные органы.

В машине нашли кровь на заднем сиденье, было повреждено радио. Ущерб оценили в $1300.

Ранее в США произошел другой инцидент. Бездомный пять часов находился на базе с самолетом президента Джо Байдена. Мужчина, одетый в ярко-розовую кепку с двумя помпонами, похожими на мышиные уши, проник на борт самолета Boeing C-40 Clipper.